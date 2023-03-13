Чтобы достичь как минимум паритета в сфере литографии.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По информации DigiTimes, южнокорейский гигант Samsung Electronics настолько устал зависеть преимущественно от состояния дел на рынке микросхем памяти, что не брезгует форсировать развитие своего полупроводникового бизнеса за счёт переманивая кадров из компаний TSMC, Intel, Qualcomm и Apple. Выходцы из конкурирующих компаний помогут Samsung диверсифицировать свой полупроводниковый бизнес.

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Источник изображения: AFP

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Что характерно, ещё недавно подобную практику использовали китайские производители чипов, устраивая за квалифицированными специалистами на Тайване буквально охоту. Местные власти начали пресекать подобную активность, ужесточая законодательную ответственность за переманивание кадров и усложняя условия миграции граждан в КНР. Кроме того, некоторый опыт крупных китайских компаний показал, что даже руководитель высокого ранга с огромным опытом работы в TSMC в одиночку не может решить всех проблем китайской полупроводниковой отрасли. В этом случае необходимо формировать слаженно работающую команду специалистов.