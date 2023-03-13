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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung переманивает опытных руководителей и специалистов из TSMC и Intel
Чтобы достичь как минимум паритета в сфере литографии.
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По информации DigiTimes, южнокорейский гигант Samsung Electronics настолько устал зависеть преимущественно от состояния дел на рынке микросхем памяти, что не брезгует форсировать развитие своего полупроводникового бизнеса за счёт переманивая кадров из компаний TSMC, Intel, Qualcomm и Apple. Выходцы из конкурирующих компаний помогут Samsung диверсифицировать свой полупроводниковый бизнес.

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Источник изображения: AFP

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Что характерно, ещё недавно подобную практику использовали китайские производители чипов, устраивая за квалифицированными специалистами на Тайване буквально охоту. Местные власти начали пресекать подобную активность, ужесточая законодательную ответственность за переманивание кадров и усложняя условия миграции граждан в КНР. Кроме того, некоторый опыт крупных китайских компаний показал, что даже руководитель высокого ранга с огромным опытом работы в TSMC в одиночку не может решить всех проблем китайской полупроводниковой отрасли. В этом случае необходимо формировать слаженно работающую команду специалистов.

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Виталий Салдаев
12:36
Снаряд нужон, - ён моральный дух бойцу подымат, а врагу понижат. Без артподготовки нехто на зачистку не лезет, сколь в жопу не пиннай рядового.
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
Diman371
12:33
Не будет там никакого ртх. Ртх годится для малых локаций, но никак ни для сцен с тысячами объектов в кадре, что похоронет в лёгкую даже 4090. Лужи это тупо рендер сцена для заманухи.
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Просто Хомяк
12:32
Даже не читал. К доктору.
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
Diman371
12:31
Если юнити, то мы будем иметь никакущую производительность даже на топовом железе. Собственно первая часть это отличной пример того, как не надо делать игры.
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Роман Ильягулов
12:28
Послать их на фиг вообще Нечего им делать в России Найдется куча точек где починят за деньги Лучше заплатить чем тупить с пересылками экспертизами санкциями
С финансовой точки зрения американский проект TSMC таит для компании существенные риски
Mur
12:27
Ага, лично Путин писал.
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
Mur
12:26
Ты просчитался, перевёртыш. Это у тебя на одну хромосому меньше, а не у него на одну больше.
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