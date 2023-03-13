По информации DigiTimes, южнокорейский гигант Samsung Electronics настолько устал зависеть преимущественно от состояния дел на рынке микросхем памяти, что не брезгует форсировать развитие своего полупроводникового бизнеса за счёт переманивая кадров из компаний TSMC, Intel, Qualcomm и Apple. Выходцы из конкурирующих компаний помогут Samsung диверсифицировать свой полупроводниковый бизнес.
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Что характерно, ещё недавно подобную практику использовали китайские производители чипов, устраивая за квалифицированными специалистами на Тайване буквально охоту. Местные власти начали пресекать подобную активность, ужесточая законодательную ответственность за переманивание кадров и усложняя условия миграции граждан в КНР. Кроме того, некоторый опыт крупных китайских компаний показал, что даже руководитель высокого ранга с огромным опытом работы в TSMC в одиночку не может решить всех проблем китайской полупроводниковой отрасли. В этом случае необходимо формировать слаженно работающую команду специалистов.