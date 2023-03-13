В задачи этой организации входит финансирование китайской полупроводниковой отрасли.

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Агентство Bloomberg со ссылкой на китайские источники сообщило, что Национальный фонд по инвестициям в отрасль интегральных микросхем КНР после некоторого перерыва обрёл руководителя, поскольку ранее возглавлявший его Дин Вэньву (Ding Wenwu) был снят с должности в прошлом году вместе с несколькими соратниками по итогам расследования о коррупции.

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Источник изображения: Bloomberg

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Созданный в 2014 году, этот фонд располагал капиталом в размере $45 млрд, который использовался для развития национальной полупроводниковой отрасли. Компании SMIC и YMTC успели получить его средства, причём последняя сможет рассчитывать на новый транш в размере $1,5 млрд, уже судя по принятым в текущем году решениям. Дина Вэньву на посту руководителя этого фонда и ещё одного аналогичного с прошлой недели сменяет Чжан Синь (Zhan Xin), который ранее работал инспектором первого класса в Министерстве промышленности и информатизации КНР. Чиновнику предстоит способствовать развитию китайской полупроводниковой отрасли в условиях всё более сильных санкций со стороны США.