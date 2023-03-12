Глядя на заголовки о снижении степени загрузки конвейера TSMC по отдельным литографическим технологиям до 50-70%, у обывателя может сложиться впечатление, что компания едва сводит концы с концами и находится в бедственном финансовом положении из-за спада спроса на многие виды продукции в полупроводниковом секторе. Между тем, отчётность TSMC за февраль позволяет говорить, как минимум, о неоднозначной тенденции.
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С одной стороны, выручка TSMC за февраль действительно снизилась на 18,4% до $5,3 млрд по сравнению с январём этого года, но в годовом сравнении она выросла на 11,1%. Кроме того, за два первых месяца этого года TSMC выручила $11,8 млрд, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Получается, что год назад компания получала меньше средств от своей деятельности, и бизнес TSMC продолжает расти даже в таких сложных условиях. Впрочем, денежные показатели в этом смысле не могут считаться объективными индикаторами роста, поскольку компания могла банально поднять цены на собственные услуги, хотя объёмы поставок продукции при этом либо выросли гораздо скромнее выручки, либо вообще сократились. Подобную статистику TSMC не раскрывает.