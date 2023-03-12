Но последовательно она сократилась по итогам февраля.

Глядя на заголовки о снижении степени загрузки конвейера TSMC по отдельным литографическим технологиям до 50-70%, у обывателя может сложиться впечатление, что компания едва сводит концы с концами и находится в бедственном финансовом положении из-за спада спроса на многие виды продукции в полупроводниковом секторе. Между тем, отчётность TSMC за февраль позволяет говорить, как минимум, о неоднозначной тенденции.

реклама

Источник изображения: KLA

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

С одной стороны, выручка TSMC за февраль действительно снизилась на 18,4% до $5,3 млрд по сравнению с январём этого года, но в годовом сравнении она выросла на 11,1%. Кроме того, за два первых месяца этого года TSMC выручила $11,8 млрд, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Получается, что год назад компания получала меньше средств от своей деятельности, и бизнес TSMC продолжает расти даже в таких сложных условиях. Впрочем, денежные показатели в этом смысле не могут считаться объективными индикаторами роста, поскольку компания могла банально поднять цены на собственные услуги, хотя объёмы поставок продукции при этом либо выросли гораздо скромнее выручки, либо вообще сократились. Подобную статистику TSMC не раскрывает.