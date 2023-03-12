Было очевидно, что откровения американских СМИ по поводу роста экспорта электроники в Россию через Китай и Турцию не останутся без внимания властей заинтересованных геополитических блоков. Как сообщает Bloomberg, президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сделали на этой неделе совместное заявление, призвав третьи страны ужесточить контроль за движением товаров в Россию.
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Помимо Китая и Турции, целевыми потребителями данной информации должны стать представители ОАЭ, которая также развивает сотрудничество с РФ в условиях западных санкций. Не остаются без внимания и некоторые страны центральной Азии, непосредственно граничащие с Россией. Пока сложно сказать, насколько успешной будет эта попытка стран Запада достоверно отслеживать перемещение критических товарных позиций в Россию через третьи страны. В случае с китайской экономикой подобные меры, по большому счёту, оказались не так эффективны, как рассчитывалось.