Турция, Китай, ОАЭ и Казахстан, по мнению чиновников, должны усилить контроль.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Было очевидно, что откровения американских СМИ по поводу роста экспорта электроники в Россию через Китай и Турцию не останутся без внимания властей заинтересованных геополитических блоков. Как сообщает Bloomberg, президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сделали на этой неделе совместное заявление, призвав третьи страны ужесточить контроль за движением товаров в Россию.

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Источник изображения: KLA

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Помимо Китая и Турции, целевыми потребителями данной информации должны стать представители ОАЭ, которая также развивает сотрудничество с РФ в условиях западных санкций. Не остаются без внимания и некоторые страны центральной Азии, непосредственно граничащие с Россией. Пока сложно сказать, насколько успешной будет эта попытка стран Запада достоверно отслеживать перемещение критических товарных позиций в Россию через третьи страны. В случае с китайской экономикой подобные меры, по большому счёту, оказались не так эффективны, как рассчитывалось.