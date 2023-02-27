И всё это благодаря западным санкциям.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Издание The Wall Street Journal обобщило информацию российской и китайской таможни, сообщив об успешном восстановлении объёмов импорта электронных компонентов в нашу страну к концу 2022 года до уровня 2021 года. Объёмы поставок интегральных микросхем из КНР в РФ за прошлый год выросли в два с половиной раза, теперь Китай обеспечивает более половины всей потребности России в электронных компонентах, сам являясь их крупнейшим импортёром.

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Источник изображения: Micron Technology

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Турция увеличила поставки базовых электронных компонентов в РФ в сорок раз по сравнению с 2021 годом, причём есть основания полагать, что турецкие поставщики эту продукцию первоначально получают именно из Китая. В целом, Турция более чем в два раза увеличила в прошлом году экспорт готовых электронных устройств и оборудования в Россию, до $559 млн. Турецкие дипломаты продолжают настаивать, что их страна не поставляет в РФ электронных компонентов, пригодных для использования при создании военной техники.