Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML запретит поставки в Китай трёх моделей литографических сканеров
Они ориентированы на работу с иммерсионной литографией.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Агентство Bloomberg после консультаций с традиционными осведомлёнными источниками берёт на себя смелость пояснить, какие дополнительные модели литографических сканеров ASML попадут под запрет для поставки в КНР после утверждения новых правил экспортного контроля правительством Нидерландов к лету этого года.

реклама

Источник изображения: ASML

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источником упоминаются сканеры TWINSCAN NXT:2000i, NXT:2050i и NXT:2100i. Все три предназначены для работы с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV) в сочетании с иммерсионной (погружной) литографией. По замыслу авторов инициативы, ограничение доступа китайских производителей чипов к оборудованию для иммерсионной литографии лишит местные компании способности осваивать новые техпроцессы.

#полупроводники #литографическое производство #китай #санкции #asml
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Поставщики ASML задумываются об укреплении позиций за пределами Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
24
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
27
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
76
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
26
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
20
Главные игры марта 2023 года
7
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
16
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
41
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
44
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
56

Сейчас обсуждают

SuroviyScam
01:16
за 420 млн. руб можно будет скупить все битки и не продавать, манипулируя ценой. Вот это мечта
Биткоин рухнул ниже $20 000, а Ethereum уже не стоит даже $1 400
Prosto Romantik
01:14
Кто- то посчитал убытки агрессора,-стоимость ракета " Кинжал" не дешевое развлечение. А еще хороший пример подает агрессор,-когда появятся у украинцев такие ракеты ,которые смогут ращрушить объекты ...
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
SuroviyScam
01:14
Больше паники, богу паники
ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
SuroviyScam
01:13
Согласен, а то столько обменников развелось, магазины бы с такой скоростью росли, не нужно было бы менять на фиат
ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
SuroviyScam
01:12
Больше желтушных новостей читайте где постфактум говорят о причинах. Хорошим хомяком, жирным будете
ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
32Влад32
01:08
Такое впечатление, что никто никогда уже не сможет достичь такого же прогресса. Прям боги. Потом одумаются, но как бы не было поздно.
ASML запретит поставки в Китай трёх моделей литографических сканеров
Prosto Romantik
01:07
Интересно сколько стоит однаиракета " Кинжал"?
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
32Влад32
01:03
То ли еще будет.
Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
32Влад32
00:58
Хохлятские фантазии.
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
32Влад32
00:54
А в чем фиаско? Хохляндия без Запада уже бы давно бы накрылась медным тазом.
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем