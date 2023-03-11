Они ориентированы на работу с иммерсионной литографией.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Агентство Bloomberg после консультаций с традиционными осведомлёнными источниками берёт на себя смелость пояснить, какие дополнительные модели литографических сканеров ASML попадут под запрет для поставки в КНР после утверждения новых правил экспортного контроля правительством Нидерландов к лету этого года.

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Источник изображения: ASML

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Источником упоминаются сканеры TWINSCAN NXT:2000i, NXT:2050i и NXT:2100i. Все три предназначены для работы с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV) в сочетании с иммерсионной (погружной) литографией. По замыслу авторов инициативы, ограничение доступа китайских производителей чипов к оборудованию для иммерсионной литографии лишит местные компании способности осваивать новые техпроцессы.