Они ориентированы на работу с иммерсионной литографией.
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Агентство Bloomberg после консультаций с традиционными осведомлёнными источниками берёт на себя смелость пояснить, какие дополнительные модели литографических сканеров ASML попадут под запрет для поставки в КНР после утверждения новых правил экспортного контроля правительством Нидерландов к лету этого года.
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Источник изображения: ASML
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Источником упоминаются сканеры TWINSCAN NXT:2000i, NXT:2050i и NXT:2100i. Все три предназначены для работы с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV) в сочетании с иммерсионной (погружной) литографией. По замыслу авторов инициативы, ограничение доступа китайских производителей чипов к оборудованию для иммерсионной литографии лишит местные компании способности осваивать новые техпроцессы.