Европейская промышленность теряет привлекательность для инвесторов.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Нам уже приходилось недавно слышать, что компания Intel пытается выжать из властей Евросоюза более серьёзные субсидии на поддержку своего проекта по строительству предприятий в немецком Магдебурге, но подобным сомнениям подвержена и тайваньская компания TSMC, как отмечает DigiTimes со ссылкой на собственные источники.

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Источник изображения: AFP

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Ещё недавно сообщалось, что TSMC вынашивает идею строительства в Германии предприятия по производству полупроводниковых компонентов. Теперь энтузиаст тайваньского контрактного производителя тает, поскольку привлекательность инвестиций в экономику Германии снижается на фоне энергетического кризиса, макроэкономических проблем и прочих факторов. Прежде всего, у тайваньских инвесторов нет уверенности в том, что предоставляемые властями Германии субсидии окажутся достаточными для покрытия разницы в затратах по сравнению с Тайванем. В то же время власти Сингапура собираются переманить TSMC предоставлением адекватных субсидий, чтобы компания построила в этой стране предприятие по обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм.