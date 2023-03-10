Нам уже приходилось недавно слышать, что компания Intel пытается выжать из властей Евросоюза более серьёзные субсидии на поддержку своего проекта по строительству предприятий в немецком Магдебурге, но подобным сомнениям подвержена и тайваньская компания TSMC, как отмечает DigiTimes со ссылкой на собственные источники.
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Ещё недавно сообщалось, что TSMC вынашивает идею строительства в Германии предприятия по производству полупроводниковых компонентов. Теперь энтузиаст тайваньского контрактного производителя тает, поскольку привлекательность инвестиций в экономику Германии снижается на фоне энергетического кризиса, макроэкономических проблем и прочих факторов. Прежде всего, у тайваньских инвесторов нет уверенности в том, что предоставляемые властями Германии субсидии окажутся достаточными для покрытия разницы в затратах по сравнению с Тайванем. В то же время власти Сингапура собираются переманить TSMC предоставлением адекватных субсидий, чтобы компания построила в этой стране предприятие по обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм.