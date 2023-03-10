На помощь Alder Lake и Raptor Lake прибудет Meteor Lake.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Возвращаясь к повестке дня технологической конференции Morgan Stanley с точки зрения заявлений финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner), хотелось бы коснуться темы конкурентного позиционирования изделий этой марки в потребительском секторе. Зинснер убеждён, что компания весьма неплохо справляется с конкуренцией в этом сегменте.

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Источник изображения: Intel

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По его словам, Alder Lake был удачным продуктом. Не хуже оказался и преемник в лице Raptor Lake. До конца года появится Meteor Lake — процессоры этого семейства будут выпускаться по технологии Intel 4. По мнению финансового директора компании, позиции Intel в потребительском секторе весьма сильны. В 2022 году ей удалось вернуть часть рыночных позиций, а в этом году она может выступить ещё лучше. «Мы направили наш корабль курсом на быстродействие продуктов», — аллегорически резюмировал Дэвид Зинснер.