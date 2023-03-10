Трёхмерные принтеры, роботы и удобрения будут защищаться от посягательств иностранных агентов.

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Как сообщает Nikkei Asian Review, Министерство финансов Японии расширит на девять позиций перечень отраслей экономики, иностранные инвестиции в которые власти будут контролировать особенно тщательно. Изменения будут закреплены в законодательстве страны к началу лета. За счёт этих мер правительство надеется предотвратить утечку ценных технологий за рубеж.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

В перечень защищаемых отраслей войдёт производство удобрений, промышленного оборудования, роботов, металлов и минералов. Устройства для трёхмерной печати из металлических материалов, постоянные магниты, природный газ и оборудование для судостроительной отрасли тоже будут охраняться особо тщательно. Дополнительно планируется защищать сферу производства беспилотников, включив её в состав авиастроительной отрасли.

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С 2019 года был снижен порог контроля за иностранными инвестициями в ключевые отрасли японской экономики. Ранее он достигал 10%, а с тех пор был снижен до 1% в капитале профильных японских компаний. Сделки с участием иностранного капитала, доля которого превышает данный порог, требуют предварительного одобрения правительством Японии. К таким отраслям также отнесены ядерная энергетика и производство вооружений. В 2020 году к ним добавилось производство медикаментов и медицинской техники, поскольку отрасль обрела стратегическое значение в условиях пандемии.