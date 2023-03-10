Инициатива даже получила государственное финансирование.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По информации Financial Times, попавшие под санкции США осенью прошлого года китайские разработчики получают доступ к желаемым вычислительным ресурсам либо через облачные сервисы, либо через аренду соответствующего оборудования у сторонних компаний, которые под эти санкции не попали. Фактически, в КНР сейчас появляется много компаний, которые специализируются на аренде вычислительных мощностей, и финансируются они частично за счёт государства.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По крайней мере, к ускорителям вычислений NVIDIA A100, которые попали в санкционный список прошлой осенью, китайские компании из «чёрного списка» доступ получают именно через аренду на стороне. Некоторые пока пытаются закупить необходимое оборудование через посредников или собственные дочерние компании, которые под санкции ещё не попали. Провайдеры облачных услуг хотя порой и относятся настороженно к запросам китайских компаний сомнительного происхождения, нередко приходят к выводу, что с юридической точки зрения их обслуживание в такой форме не нарушает правила экспортного контроля США.