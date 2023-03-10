По информации Financial Times, попавшие под санкции США осенью прошлого года китайские разработчики получают доступ к желаемым вычислительным ресурсам либо через облачные сервисы, либо через аренду соответствующего оборудования у сторонних компаний, которые под эти санкции не попали. Фактически, в КНР сейчас появляется много компаний, которые специализируются на аренде вычислительных мощностей, и финансируются они частично за счёт государства.
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По крайней мере, к ускорителям вычислений NVIDIA A100, которые попали в санкционный список прошлой осенью, китайские компании из «чёрного списка» доступ получают именно через аренду на стороне. Некоторые пока пытаются закупить необходимое оборудование через посредников или собственные дочерние компании, которые под санкции ещё не попали. Провайдеры облачных услуг хотя порой и относятся настороженно к запросам китайских компаний сомнительного происхождения, нередко приходят к выводу, что с юридической точки зрения их обслуживание в такой форме не нарушает правила экспортного контроля США.