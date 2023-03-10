После заявления о готовности властей Нидерландов к лету определиться с новыми ограничениями на экспорт литографического оборудования в Китай, как сообщает Reuters, министр внешней торговли первой из стран Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) сочла нужным подчеркнуть, что соответствующие меры принимаются Нидерландами, исходя из собственных мотивов и оценок, а рекомендации США на ситуацию никак не влияют.
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Поскольку МИД КНР уже выразило озабоченность возможным влиянием санкций на товарооборот между КНР и Нидерландами, министру торговли Шрайнемахер пришлось разделить с китайскими коллегами эту озабоченность, но при этом она выразила надежду, что дипломатические взаимоотношения двух стран останутся на хорошем уровне, а взаимная зависимость в экономике продолжит приносить пользу обеим сторонам. Если Китай получает от Нидерландов оборудование для производства чипов, то Нидерланды покупают в Китае солнечные панели для своих энергетических проектов.
Сторонние эксперты выразили надежду, что новые правила экспортного контроля сократят выручку ASML не более чем на 10%, и потери на китайском направлении компания быстро компенсирует за счёт других рынков.