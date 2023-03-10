Китайское дипломатическое ведомство выразило своё недовольство.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

После заявления о готовности властей Нидерландов к лету определиться с новыми ограничениями на экспорт литографического оборудования в Китай, как сообщает Reuters, министр внешней торговли первой из стран Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) сочла нужным подчеркнуть, что соответствующие меры принимаются Нидерландами, исходя из собственных мотивов и оценок, а рекомендации США на ситуацию никак не влияют.

реклама

Источник изображения: ASML

Поскольку МИД КНР уже выразило озабоченность возможным влиянием санкций на товарооборот между КНР и Нидерландами, министру торговли Шрайнемахер пришлось разделить с китайскими коллегами эту озабоченность, но при этом она выразила надежду, что дипломатические взаимоотношения двух стран останутся на хорошем уровне, а взаимная зависимость в экономике продолжит приносить пользу обеим сторонам. Если Китай получает от Нидерландов оборудование для производства чипов, то Нидерланды покупают в Китае солнечные панели для своих энергетических проектов.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сторонние эксперты выразили надежду, что новые правила экспортного контроля сократят выручку ASML не более чем на 10%, и потери на китайском направлении компания быстро компенсирует за счёт других рынков.