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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Нидерландов рассчитывают на сохранение сотрудничества с Китаем после введения новых санкций
Китайское дипломатическое ведомство выразило своё недовольство.
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После заявления о готовности властей Нидерландов к лету определиться с новыми ограничениями на экспорт литографического оборудования в Китай, как сообщает Reuters, министр внешней торговли первой из стран Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) сочла нужным подчеркнуть, что соответствующие меры принимаются Нидерландами, исходя из собственных мотивов и оценок, а рекомендации США на ситуацию никак не влияют.

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Источник изображения: ASML

Поскольку МИД КНР уже выразило озабоченность возможным влиянием санкций на товарооборот между КНР и Нидерландами, министру торговли Шрайнемахер пришлось разделить с китайскими коллегами эту озабоченность, но при этом она выразила надежду, что дипломатические взаимоотношения двух стран останутся на хорошем уровне, а взаимная зависимость в экономике продолжит приносить пользу обеим сторонам. Если Китай получает от Нидерландов оборудование для производства чипов, то Нидерланды покупают в Китае солнечные панели для своих энергетических проектов.

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Сторонние эксперты выразили надежду, что новые правила экспортного контроля сократят выручку ASML не более чем на 10%, и потери на китайском направлении компания быстро компенсирует за счёт других рынков.

#полупроводники #сша #китай #санкции #asml #нидерланды
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grom9000
08:37
Т.е. другим можно нападать на соседей, а России нельзя??? Вот она, американская двуличность. Это просто цирк. Какие же твари сша и нато.
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