Они выйдут в следующем году.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

На конференции Morgan Stanley финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) был вынужден признать, что в первом квартале этого года компания продолжит терять позиции в серверном сегменте рынка центральных процессоров, но в оставшееся до конца года время ситуация несколько стабилизируется.

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Источник изображения: Intel

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Впрочем, реальные надежды на реванш в Intel возлагают на появление в следующем году серверных процессоров Sierra Forrest и Granite Rapids. Как утверждает Зинснер, процессоры Granite Rapids обеспечат именно такой уровень производительности, который ждут от них клиенты. При этом они будут выигрышно выглядеть и на фоне конкурентов. В конце этого месяца Intel собирается провести мероприятие, на котором представители компании расскажут о планах по выпуску новых процессоров на ближайшие годы.