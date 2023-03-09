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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel возлагает на процессоры Granite Rapids надежды на стабилизацию доли рынка
Они выйдут в следующем году.
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На конференции Morgan Stanley финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) был вынужден признать, что в первом квартале этого года компания продолжит терять позиции в серверном сегменте рынка центральных процессоров, но в оставшееся до конца года время ситуация несколько стабилизируется.

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Источник изображения: Intel

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Впрочем, реальные надежды на реванш в Intel возлагают на появление в следующем году серверных процессоров Sierra Forrest и Granite Rapids. Как утверждает Зинснер, процессоры Granite Rapids обеспечат именно такой уровень производительности, который ждут от них клиенты. При этом они будут выигрышно выглядеть и на фоне конкурентов. В конце этого месяца Intel собирается провести мероприятие, на котором представители компании расскажут о планах по выпуску новых процессоров на ближайшие годы.

#intel #процессоры #granite rapids
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