В серверном сегменте нормализация запасов займёт чуть больше времени.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

На мероприятии Morgan Stanley финансовому директору Intel Дэвиду Зинснеру (David Zinsner) пришлось обсудить с организаторами текущую ситуацию со складскими излишками. Бороться с ними компании, по словам представителя Intel, приходится со второго квартала прошлого года, и в текущем квартале они уменьшатся существенно, но проблема сохранится и во втором квартале текущего года, пусть и в значительно меньших масштабах.

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Источник изображения: Intel

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Для руководства Intel, по словам Зинснера, стало неожиданностью резкое снижение спроса в клиентском сегменте, которое наблюдалось в текущем году. По сути, если бы не этот фактор, то в текущий год компания вступила бы с нормальными складскими запасами, но для новых условий они оказались избыточными. В серверном сегменте ситуация с излишками чуть хуже, а потому на её нормализацию уйдёт чуть больше времени. В любом случае, даже на этом рынке второе полугодие будет более удачным для Intel, чем первое, как убеждён финансовый директор компании.