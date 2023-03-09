На технологической конференции Morgan Stanley финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) пояснил, какие части капитальных затрат компания предпочтёт сохранить на имеющемся уровне даже в условиях ухудшения финансового положения в ближайшие годы. Как дал понять представитель руководства, Intel не станет экономить на исследованиях и разработках, которые помогут ей за четыре года освоить пять новых техпроцессов. Грубо говоря, к 2025 году она должна наладить выпуск изделий по технологии Intel 18A, и от профильных расходов руководство отказываться не готово.
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На строительстве новых производственных корпусов Intel тоже экономить не видит смысла. Во-первых, это меньшая часть из затрат, необходимых на возведение нового предприятия и оснащения его оборудованием. Во-вторых, на строительство уходит от четырёх до пяти лет, и лучше располагать некоторыми свободными производственными площадями в расчёте на то, что они резко потребуются через несколько лет.
Чем Intel готова пожертвовать, так это расходами на закупку технологического оборудования. Тем более, что на некоторых ключевых рынках спрос сейчас просел, и наращивать объёмы производства в обозримом будущем не потребуется.