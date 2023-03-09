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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel предпочтёт сэкономить на оборудовании, а не на техпроцессах
И не на зданиях производственных предприятий.
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На технологической конференции Morgan Stanley финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) пояснил, какие части капитальных затрат компания предпочтёт сохранить на имеющемся уровне даже в условиях ухудшения финансового положения в ближайшие годы. Как дал понять представитель руководства, Intel не станет экономить на исследованиях и разработках, которые помогут ей за четыре года освоить пять новых техпроцессов. Грубо говоря, к 2025 году она должна наладить выпуск изделий по технологии Intel 18A, и от профильных расходов руководство отказываться не готово.

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Источник изображения: Intel

На строительстве новых производственных корпусов Intel тоже экономить не видит смысла. Во-первых, это меньшая часть из затрат, необходимых на возведение нового предприятия и оснащения его оборудованием. Во-вторых, на строительство уходит от четырёх до пяти лет, и лучше располагать некоторыми свободными производственными площадями в расчёте на то, что они резко потребуются через несколько лет.

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Чем Intel готова пожертвовать, так это расходами на закупку технологического оборудования. Тем более, что на некоторых ключевых рынках спрос сейчас просел, и наращивать объёмы производства в обозримом будущем не потребуется.

#intel #финансы #полупроводники #литографическое производство
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