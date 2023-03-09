Но ущерб вряд ли будет значительным.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

На недавней конференции Morgan Stanley вопросы экспортных ограничений со стороны США коснулись преимущественно расширения санкций на деятельность китайского производителя серверного оборудования Inspur. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) признала, что компании NVIDIA придётся свернуть сотрудничество с Inspur.

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Источник изображения: Inspur

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Возможно, это решение скажется на деятельности NVIDIA не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на других рынках, но компания полна решимости найти замену Inspur среди поставщиков серверного оборудования, не находящихся под санкциями США. Таким образом, ущерб для бизнеса NVIDIA в данном случае будет минимальным. Компании ранее уже пришлось наладить поставки в Китай ускорителей вычислений, которые по своим характеристикам не попадали под экспортные ограничения США и были в сжатые сроки предложены именно для рынка КНР после введения профильных санкций.