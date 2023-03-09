Хотя спрос на ряд услуг серьёзно снизился.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как сообщает DigiTimes, после снижения спроса на 7-нм и 6-нм изделия уровень загрузки конвейера TSMC резко снизился, но компании удалось удержать общий уровень загрузки в 70% и выше. Об этом докладывают источники среди поставщиков оборудования.

реклама

Источник изображения: TSMC

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В сложившихся условиях это не так уж плохо. Компания пыталась поднять цены на свои услуги, пока спрос опережал предложение, но теперь рынок больше благоволит покупателю. Как сообщалось, TSMC пытается избежать снижения цен на свои услуги, предлагая клиентам вместо этого бесплатные услуги по хранению производимой продукции на собственных складах. Производители чипов заинтересованы в том, чтобы конвейер всегда был загружен максимально, ведь им приходится нести определённые постоянные расходы, и чем больше выпускается продукции, тем ниже её удельная себестоимость.