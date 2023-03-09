Как сообщает DigiTimes, после снижения спроса на 7-нм и 6-нм изделия уровень загрузки конвейера TSMC резко снизился, но компании удалось удержать общий уровень загрузки в 70% и выше. Об этом докладывают источники среди поставщиков оборудования.
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В сложившихся условиях это не так уж плохо. Компания пыталась поднять цены на свои услуги, пока спрос опережал предложение, но теперь рынок больше благоволит покупателю. Как сообщалось, TSMC пытается избежать снижения цен на свои услуги, предлагая клиентам вместо этого бесплатные услуги по хранению производимой продукции на собственных складах. Производители чипов заинтересованы в том, чтобы конвейер всегда был загружен максимально, ведь им приходится нести определённые постоянные расходы, и чем больше выпускается продукции, тем ниже её удельная себестоимость.