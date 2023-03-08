Разве что Китай немного подвёл в прошлом полугодии.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Пока основатель NVIDIA давал интервью каналу CNBC, финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) по традиции приняла участие в технологической конференции Morgan Stanley, и ближе к концу её выступления речь зашла об излишках игровых видеокарт, которые накопились на складах с прошлого года. Представительница компании невозмутимо повторила, что к концу текущего квартала (в календаре NVIDIA заканчивается в апреле) этот поставщик графических решений подойдёт в состоянии, близком к нормальному, а все коррекции запасов, которые пришлось сделать после событий прошлого года, уже преимущественно остались позади.

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Источник изображения: NVIDIA

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Нормальные объёмы реализации игровых решений NVIDIA составляют $2,5 млрд в квартал в денежных показателях, разве что второе полугодие обычно демонстрирует более высокие результаты, чем первое. Компания близка к тому, по словам финансового директора, чтобы возобновить рост поставок графических решений в игровом сегменте. В прошлом полугодии локдауны в Китае поколебали локальный спрос на игровые видеокарты, но руководство NVIDIA абсолютно убеждено, что спрос на игровые решения во всём мире остаётся стабильным.