Пока основатель NVIDIA давал интервью каналу CNBC, финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) по традиции приняла участие в технологической конференции Morgan Stanley, и ближе к концу её выступления речь зашла об излишках игровых видеокарт, которые накопились на складах с прошлого года. Представительница компании невозмутимо повторила, что к концу текущего квартала (в календаре NVIDIA заканчивается в апреле) этот поставщик графических решений подойдёт в состоянии, близком к нормальному, а все коррекции запасов, которые пришлось сделать после событий прошлого года, уже преимущественно остались позади.
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Нормальные объёмы реализации игровых решений NVIDIA составляют $2,5 млрд в квартал в денежных показателях, разве что второе полугодие обычно демонстрирует более высокие результаты, чем первое. Компания близка к тому, по словам финансового директора, чтобы возобновить рост поставок графических решений в игровом сегменте. В прошлом полугодии локдауны в Китае поколебали локальный спрос на игровые видеокарты, но руководство NVIDIA абсолютно убеждено, что спрос на игровые решения во всём мире остаётся стабильным.