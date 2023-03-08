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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel рассчитывает на увеличение субсидий со стороны Германии на строительство предприятия
На целых 5 000 000 000 евро.
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Как напоминает Reuters со ссылкой на Bloomberg News, почти год назад Intel заявила о своих намерениях потратить на расширение присутствия в Европе почти 80 млрд евро, но компания рассчитывала на активное участие в финансировании своих проектов со стороны местных властей. В частности, комплекс по производству чипов в Германии должен примерно на 40% финансироваться из правительственных фондов, как рассчитывает Intel, и пока с получением необходимых сумм возникают проблемы.

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Источник изображения: Intel

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В прошлом году Intel удалось согласовать с властями Германии выделение 6,8 млрд субсидий на строительство предприятия в Магдебурге, компания к осени приобрела участок земли (на фото выше), где со временем оно должно появиться. Если первоначальный вариант бюджета проекта измерялся 17 млрд евро, то теперь он увеличен до 30 млрд евро, и субсидии Intel хотелось бы увидеть пропорционально возросшими. Компания претендует хотя бы на 5 млрд евро дополнительной поддержки от властей Германии, остальные меры поддержки могут быть выражены в создании инженерной инфраструктуры или налоговых вычетах.

#intel #финансы #полупроводники #германия #субсидии
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