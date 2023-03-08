На целых 5 000 000 000 евро.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как напоминает Reuters со ссылкой на Bloomberg News, почти год назад Intel заявила о своих намерениях потратить на расширение присутствия в Европе почти 80 млрд евро, но компания рассчитывала на активное участие в финансировании своих проектов со стороны местных властей. В частности, комплекс по производству чипов в Германии должен примерно на 40% финансироваться из правительственных фондов, как рассчитывает Intel, и пока с получением необходимых сумм возникают проблемы.

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Источник изображения: Intel

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В прошлом году Intel удалось согласовать с властями Германии выделение 6,8 млрд субсидий на строительство предприятия в Магдебурге, компания к осени приобрела участок земли (на фото выше), где со временем оно должно появиться. Если первоначальный вариант бюджета проекта измерялся 17 млрд евро, то теперь он увеличен до 30 млрд евро, и субсидии Intel хотелось бы увидеть пропорционально возросшими. Компания претендует хотя бы на 5 млрд евро дополнительной поддержки от властей Германии, остальные меры поддержки могут быть выражены в создании инженерной инфраструктуры или налоговых вычетах.