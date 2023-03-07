Возможностью выпускать чипы для автомобильных бортовых систем интересуются не только разработчики процессоров, но и производители микросхем памяти. Как правило, автомобильная электроника проходит проверку на соответствие множественным отраслевым сертификатам, которые определяют способность её безотказной работы в сложных температурных и вибрационных условиях. Попасть в пул поставщиков микросхем для автомобильных систем не так просто, но сайт DigiTimes сообщает, что этим направлением деятельности всё больше интересуются тайваньские производители микросхем памяти.
реклама
По крайней мере, тайваньской Nanya Technology недавно удалось сертифицировать свою «автомобильную» серию памяти типа LPDDR4 на соответствие требованиям стандарта SGS-TUV, а компания Winbond Electronics сейчас активно работает над расширением используемых литографических технологий, чтобы тоже начать расширение перечня своих предложений для автомобильной отрасли.