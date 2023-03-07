Когда в других сегментах стагнация спроса, это способ выжить.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Возможностью выпускать чипы для автомобильных бортовых систем интересуются не только разработчики процессоров, но и производители микросхем памяти. Как правило, автомобильная электроника проходит проверку на соответствие множественным отраслевым сертификатам, которые определяют способность её безотказной работы в сложных температурных и вибрационных условиях. Попасть в пул поставщиков микросхем для автомобильных систем не так просто, но сайт DigiTimes сообщает, что этим направлением деятельности всё больше интересуются тайваньские производители микросхем памяти.

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Источник изображения: DigiTimes

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По крайней мере, тайваньской Nanya Technology недавно удалось сертифицировать свою «автомобильную» серию памяти типа LPDDR4 на соответствие требованиям стандарта SGS-TUV, а компания Winbond Electronics сейчас активно работает над расширением используемых литографических технологий, чтобы тоже начать расширение перечня своих предложений для автомобильной отрасли.