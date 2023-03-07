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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские производители памяти расширяют ассортимент продукции для автомобильного применения
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Возможностью выпускать чипы для автомобильных бортовых систем интересуются не только разработчики процессоров, но и производители микросхем памяти. Как правило, автомобильная электроника проходит проверку на соответствие множественным отраслевым сертификатам, которые определяют способность её безотказной работы в сложных температурных и вибрационных условиях. Попасть в пул поставщиков микросхем для автомобильных систем не так просто, но сайт DigiTimes сообщает, что этим направлением деятельности всё больше интересуются тайваньские производители микросхем памяти.

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Источник изображения: DigiTimes

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По крайней мере, тайваньской Nanya Technology недавно удалось сертифицировать свою «автомобильную» серию памяти типа LPDDR4 на соответствие требованиям стандарта SGS-TUV, а компания Winbond Electronics сейчас активно работает над расширением используемых литографических технологий, чтобы тоже начать расширение перечня своих предложений для автомобильной отрасли.

#полупроводники #тайвань #память #nanya #автомобильная электроника #winbond
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