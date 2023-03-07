В КНР сейчас ведёт свою работу Съезд народных представителей, и ресурс Nikkei Asian Review сообщает, что в этом году на нём присутствуют представители примерно 100 компаний, попавших под действие санкций США. Разумеется, на фоне общего количества делегатов, достигающего 5150 человек, это не так много, но хорошо заметна тенденция бизнеса продвигать свои интересы во власти в сложных внешнеторговых условиях.
реклама
Формально Всекитайский конгресс народных представителей является высшим органом власти в стране, он фактически всё равно подчиняется решениям Коммунистической партии Китая. После осеннего съезда этой партии обновился и состав Конгресса. В него вошли представители не только промышленных гигантов, но и молодых компаний типа Cambricon Technologies, которые разрабатывают микропроцессорные компоненты. В данный орган власти попали и представители SMIC — крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов. Представители других компаний полупроводникового сектора КНР, которые пока не попали под санкции, тоже принимают участие в работе Конгресса.
При этом в число делегатов не попали представители интернет-сектора, который с недавних пор подвергается в Китае жёсткому государственному регулированию. Власти Китая выразили озабоченность растущим влиянием этих компаний на национальную экономику ещё в 2020 году и попытались его ограничить разного рода регуляторными мерами.