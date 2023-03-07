Аналитики Bank of America критически относятся к идее расширения компанией Intel своего бизнеса по выпуску чипов для сторонних клиентов на контрактной основе. Подобная бизнес-модель таит слишком много препятствий, чтобы оказаться успешной, как поясняют авторы аналитической записки.
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Во-первых, ослабление позиций Intel на рынке центральных процессоров будет сочетаться с ростом потребности в капитальных затратах, и получать новые финансовые ресурсы будет всё сложнее. Во-вторых, Intel в контрактном сегменте пока может претендовать только на 1% рынка соответствующих услуг, тогда как TSMC контролирует 57%. Новому игроку будет очень сложно завоевать доверие клиентов. Последние, как считается, будут опасаться, что свои собственные компоненты Intel будет выпускать по самым передовым литографическим технологиям, предлагая соответствующие техпроцессы сторонним заказчикам лишь во вторую очередь. Наконец, клиентов может смущать существующее технологическое отставание Intel от TSMC.