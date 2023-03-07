Сертификация уже подходит к концу.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как отмечает Reuters, основанная американским автогигантом General Motors компания Cruise Automation в этом году сконцентрируется на сокращении затрат, а потому продолжает пересматривать как состав своих автоматических систем, так и качество компонентов, устанавливаемых на прототипы автоматических пассажирских транспортных средств. В прошлом году GM потратила на нужды Cruise почти $2 млрд, какими окажутся расходы в этом году, не уточняется.

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Источник изображения: Cruise Automation

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Компания уже совершила беспилотный пробег по дорогам общего пользования США общей протяжённостью более 1,6 млн км. По улицам Сан-Франциско курсируют электромобили Chevrolet Bolt, оснащённые автопилотом. Ведётся и разработка полностью автоматических «челноков» Origin (на фото выше), которые изначально лишены привычных водителям органов управления. Сейчас эти транспортные средства проходят последние фазы сертификации и готовятся к началу массового производства. Основные технические и юридические препятствия к своему дальнейшему развитию Cruise собирается преодолеть в этом году, приступая к наращиванию выручки.