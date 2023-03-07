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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дочерняя компания GM Cruise собирается начать выпуск автоматических такси в ближайшее время
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Как отмечает Reuters, основанная американским автогигантом General Motors компания Cruise Automation в этом году сконцентрируется на сокращении затрат, а потому продолжает пересматривать как состав своих автоматических систем, так и качество компонентов, устанавливаемых на прототипы автоматических пассажирских транспортных средств. В прошлом году GM потратила на нужды Cruise почти $2 млрд, какими окажутся расходы в этом году, не уточняется.

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Источник изображения: Cruise Automation

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Компания уже совершила беспилотный пробег по дорогам общего пользования США общей протяжённостью более 1,6 млн км. По улицам Сан-Франциско курсируют электромобили Chevrolet Bolt, оснащённые автопилотом. Ведётся и разработка полностью автоматических «челноков» Origin (на фото выше), которые изначально лишены привычных водителям органов управления. Сейчас эти транспортные средства проходят последние фазы сертификации и готовятся к началу массового производства. Основные технические и юридические препятствия к своему дальнейшему развитию Cruise собирается преодолеть в этом году, приступая к наращиванию выручки.

#автопилот #такси #general motors #cruise
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