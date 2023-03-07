А строительство предприятия может начаться уже в марте.

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Мексиканские чиновники не стеснялись делиться откровениями о планах Tesla и до официального объявления о намерениях компании построить в штате Нуэво-Леон предприятие по сборке электромобилей, а уже после такого заявления перестали сдерживать себя окончательно. Как отмечает Reuters, губернатор штата Самуэль Гарсия (Samuel Garcia) выразил надежду, что строительство предприятия Tesla начнётся уже в этом месяце, а первую продукцию оно начнёт выдавать до конца следующего года.

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Источник изображения: Tesla

Зная темпы строительства, которых придерживаются Tesla и её подрядчики, в такие сроки легко поверить, и здесь главным фактором успеха остаётся отсутствие бюрократических препятствий, которые в своё время мешали вводу в эксплуатацию предприятия компании в окрестностях Берлина. Власти Мексики больше всего озабочены использованием водных ресурсов крупными промышленными объектами, но всё равно надеются, что в окрестностях строящегося предприятия Tesla появится достаточно предприятий её партнёров, поставляющих компоненты.

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Непосредственно на площадке, выделенной Tesla, может быть налажена не только сборка электромобилей, но и выпуск тяговых аккумуляторов, а также производство полупроводниковых компонентов, как утверждает губернатор штата Нуэво-Леон. Напомним, что в Мексике Tesla будет собирать некие электромобили на своей новой платформе, и со временем объёмы выпуска могут вырасти до 1 млн машин в год.