Компании SK hynix и Samsung Electronics располагают крупными предприятиями на территории Китая, а потому новейшая политика США не устраивает их по многим параметрам. Во-первых, в начале октября власти США запретили экспорт в Китай технологического оборудования определённого ассортимента, которое нужно корейским производителям для выпуска микросхем памяти. Пока корейской стороне удалось договориться об отсрочке вступления этих ограничений до сентября следующего года, но стратегических перспектив такое смещение не меняет.
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Во-вторых, от претендующих на получение государственных субсидий компаний власти США требуют на десять лет отказаться от планов по расширению имеющихся предприятий в Китае. Samsung в этом случае попадает в щекотливую ситуацию, поскольку желает сохранить как выпуск микросхем памяти в Китае, так и построить предприятие по контрактному производству чипов в Техасе. Как сообщает Bloomberg, министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Чанг Ян Ли (Lee Chang-yang) уже обозначил готовность властей этой страны вести переговоры с американскими коллегами о смягчении некоторых требований по отношению к корейским компаниям.
Для корейских производителей чипов, как поясняется, существующие условия формируют значительную неопределённость, ведь следование им займёт много времени и сил. Переговоры, по словам министра, могли бы устранить ряд проблем. В то же время, власти Южной Кореи усилят собственные меры по поддержке полупроводниковой отрасли.