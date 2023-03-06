Канадский энтузиаст TriOx.SGI решил воспользоваться необычным сочетанием компонентов, чтобы забраться на вершину модельного зачёта 3DMark03 со связкой из пары двухпроцессорных видеокарт Radeon Pro Duo, которые в своё время AMD позиционировала как универсальное решение для работы с компьютерной графикой и цифровых развлечений.
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По сути, в одной системе собрались четыре графических процессора, но распределены они были по двум графическим платам. Система охлаждения последних не модифицировалась, а память типа HBM традиционно не разгонялась из-за своей повышенной чувствительности к повышению частоты. В итоге рабочие частоты видеокарт не превысили 1155/500 МГц. Зато центральный процессор Intel Core i5-13600K в данном эксперименте охлаждался при помощи системы фазового перехода, работал на частоте 6464 МГц с сохранением активности шести ядер и шести потоков.
Всё это позволило набрать 419 336 баллов в 3DMark03, что не только соответствует первому месту в модельном зачёте Radeon Pro Duo, но и позволяет занимать пятую позицию среди всех систем с четырьмя графическими процессорами. В конце концов, даже 28-е место абсолютного зачёта среди 10 834 записей можно считать неплохим достижением.