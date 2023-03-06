Недавно сделанное руководством Tesla заявление о необходимости сократить потребление компонентов на основе карбида кремния на 75% заставило участников рынка задуматься о путях дальнейшего развития в так называемом сегменте «полупроводников третьего поколения». Как сообщает DigiTimes, если рынок вслед за Tesla пойдёт по пути снижения потребления карбида кремния, до разумной альтернативой этому материалу станет нитрид галлия.
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От этой миграции, как сообщает DigiTimes, выиграют компании TSMC, UMC и VIS (Vanguard), которые как раз намереваются использовать нитрид галлия для контрактного производства полупроводниковых компонентов, используемых в силовых установках электромобилей. Контрактные производители после достижения рынком смартфонов известной степени насыщения пытаются найти новые сегменты рынка с хорошими перспективами роста, и рынок компонентов для электромобилей является одним из них.