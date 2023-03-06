Новое поколение чипов будет представлено летом.

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В своей традиционной воскресной рубрике издание Bloomberg перечислило те новинки Apple, которые должны выйти в ближайшее время. Самой долгожданной из них, по мнению авторов прогноза, является новое семейство iMac на основе процессоров семейства M3, выпускаемых по 3-нм технологии. Прототипы данных моноблоков уже тестируются, но массовое производство вряд ли будет запущено ранее второго полугодия. Помимо нового процессора, iMac получит иную компоновку элементов внутри корпуса и видоизменённое крепление подставки.

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Источник изображения: Apple

С весны по лето попутно могут быть представлены первый 15-дюймовый MacBook Air, первый настольный Mac Pro на основе собственного процессора Apple и обновлённый ноутбук MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем. Рабочие станции Mac Pro получат процессоры M2 Ultra с 24 вычислительными и 76 графическими ядрами, а также поддержкой не менее 192 Гбайт оперативной памяти.

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Выбор процессора для новых ноутбуков Apple не столь очевиден. 13-дюймовый вариант MacBook Air наверняка получит новейший M3, а вот 15-дюймовому может достаться более зрелый M2, что позволит ему выйти раньше. Процессоры семейства M3 наверняка будут представлены на WWDC 2023 в июне, iMac станет первым компьютером на их основе, а в 2024 году появятся ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M3 Pro и M3 Max соответственно. В первой половине следующего года появится и iPad Pro на базе процессора M3 с дисплеем типа OLED. Ноутбуки MacBook получат такие дисплеи только в 2025 году.