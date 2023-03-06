Заявка будет подана до конца апреля.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Не так давно стало известно, что владеющая активами Arm японская корпорация SoftBank отказывается от намерений размещать акции на британской фондовой площадке, предпочитая сделать IPO в Нью-Йорке. Теперь Bloomberg со ссылкой на источники Reuters сообщает, что в ходе размещения акций Arm в США SoftBank собирается привлечь около $8 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Заявка и прочие документы на проведение IPO будут поданы в конце апреля, а само размещение акций состоится до конца текущего года, как уже несколько раз заявлялось ранее. Указанная сумма, вырученная по итогам размещения акций Arm, сделает его одним из крупнейших подобных мероприятий последнего десятилетия. Крупнейшими подписчиками IPO могут стать Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays и Mizuho Financial Group.