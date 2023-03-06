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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank рассчитывает выручить на IPO холдинга Arm не менее $8 млрд
Заявка будет подана до конца апреля.
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Не так давно стало известно, что владеющая активами Arm японская корпорация SoftBank отказывается от намерений размещать акции на британской фондовой площадке, предпочитая сделать IPO в Нью-Йорке. Теперь Bloomberg со ссылкой на источники Reuters сообщает, что в ходе размещения акций Arm в США SoftBank собирается привлечь около $8 млрд.

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Источник изображения: Reuters

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Заявка и прочие документы на проведение IPO будут поданы в конце апреля, а само размещение акций состоится до конца текущего года, как уже несколько раз заявлялось ранее. Указанная сумма, вырученная по итогам размещения акций Arm, сделает его одним из крупнейших подобных мероприятий последнего десятилетия. Крупнейшими подписчиками IPO могут стать Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays и Mizuho Financial Group.

#финансы #arm #softbank #ipo
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