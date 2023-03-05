Судя по публикации Reuters, тайваньский контрактный производитель чипов TSMC продолжает демонстрировать поражающую стойкость к кризисным явлениям в полупроводниковой отрасли. Компания не только минимально сокращает капитальные затраты, но и воздерживается от увольнения сотрудников, что среди конкурентов наблюдается сплошь и рядом.
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В текущем году, если опираться на официальные заявления компании, TSMC собирается нанять до 6000 инженеров с различным уровнем подготовки для работы на предприятиях Тайваня. Специалист с уровнем подготовки магистра, например, сможет претендовать на ежегодную зарплату в $65 578. По всей видимости, TSMC готовится к будущему подъёму на рынке полупроводниковой продукции, и начинает привлекать молодых инженеров заблаговременно, чтобы подготовить их к будущему росту спроса на собственную продукцию.