В то время как большинство игроков рынка сокращает штат.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Судя по публикации Reuters, тайваньский контрактный производитель чипов TSMC продолжает демонстрировать поражающую стойкость к кризисным явлениям в полупроводниковой отрасли. Компания не только минимально сокращает капитальные затраты, но и воздерживается от увольнения сотрудников, что среди конкурентов наблюдается сплошь и рядом.

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Источник изображения: TSMC

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В текущем году, если опираться на официальные заявления компании, TSMC собирается нанять до 6000 инженеров с различным уровнем подготовки для работы на предприятиях Тайваня. Специалист с уровнем подготовки магистра, например, сможет претендовать на ежегодную зарплату в $65 578. По всей видимости, TSMC готовится к будущему подъёму на рынке полупроводниковой продукции, и начинает привлекать молодых инженеров заблаговременно, чтобы подготовить их к будущему росту спроса на собственную продукцию.