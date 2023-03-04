Проблемы с доступностью компонентов сохраняются.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Для относительно молодой американской компании Rivian ситуация с повышением планового количества выпускаемых в этом году электромобилей была бы не совсем типичной, поскольку от таких стартапов чаще приходится слышать о корректировке программы выпуска в сторону уменьшения, поэтому агентство Reuters взялось выяснить, насколько достоверна распространённая накануне Bloomberg информация о готовности Rivian увеличить план выпуска электромобилей на этот год с 50 000 до 62 000 штук.

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Источник изображения: Rivian

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Издание резюмирует, что упоминание о способности Rivian выпустить 62 000 электромобилей в этом году было вырвано из контекста, в котором упоминалась руководством при общении с персоналом компании, и официальная цель остаётся прежней — 50 000 электромобилей по итогам текущего года. Как выясняется, на способность Rivian выпускать электромобили в большем количестве продолжают влиять не только перебои с поставками комплектующих, но и плохая погода. В сочетании с опасениями инвесторов по поводу негативного влияния сложной макроэкономической ситуации на спрос это привело к тому, что курс акций Rivian снизился на 7,6% после роста на 11% в результате распространения Bloomberg информации о предстоящем росте объёмов производства.