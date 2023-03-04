И не только среди производственных площадок этой компании.

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На этой неделе Tesla хоть и сказала, что построит новое предприятие в Мексике и наладит на нём выпуск электромобилей на новой платформе, более никакими подробностями публику не порадовала, а потому ресурсу CNBC пришлось обратиться за комментариями к мэру города Санта-Катарина в штате Нуэво-Леон, в окрестностях которого и появится новое предприятие Tesla.

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Хесус Нава (Jesus Nava) поспешил заявить, что сейчас Tesla скупает землю у частных владельцев, чтобы примерно через три месяца приступить к строительству своего нового предприятия. Оно расположится на площади почти 1700 га, которая на 70% больше занимаемой предприятием в Техасе площади. На начальном этапе мексиканское предприятие потребует инвестиций в сумме $5 млрд и обеспечит работой 5000 сотрудников, затем сумма и численность персонала удвоится. Это позволит Tesla наладить ежегодный выпуск 1 млн электромобилей — больше, чем будет выпускать любое другое подобное предприятие в мире.

Источник изображения: Tesla

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Церемония закладки фундамента запланирована на позднюю весну этого года, тогда же Tesla должна сообщить, какие именно модели будет выпускать на мексиканском предприятии. Напомним, они будут основаны на новой платформе, а завершить строительство предприятия компания намерена в сжатые сроки, соревнуясь по скорости с китайским проектом в Шанхае. Другими словами, нельзя исключать, что производство электромобилей в Мексике начнётся ещё до конца 2024 года.