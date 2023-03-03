Годом ранее — за 26%, но денег приносил на 30% меньше.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Издание DigiTimes в загадочных формулировках отметило, что по итогам прошлого года заказы со стороны крупнейшего клиента в денежном выражении выросли на 30% до $17,3 млрд, но это всё равно не позволило доле данного заказчика удержаться на уровне 2021 года, и она в итоге сократилась с 26 до 23%.

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Источник изображения: DigiTimes

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В этом таинственном заказчике нетрудно угадать Apple, поскольку компания традиционно размещает крупные заказы на выпуск своих процессоров с использованием передовой литографии. Даже если количество таких процессоров не увеличивается, в денежном выражении профильная выручка TSMC способна расти по причине дороговизны услуг, оказываемых с использованием передовой литографии.