Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla задумывается о разработке технологии беспроводной зарядки электромобилей
Она намекнула на это вчера в презентации.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Сложности с доведением технологий автопилота до совершенства вынудили главу Tesla Илона Маска (Elon Musk) всё реже заикаться о превращении парка уже эксплуатируемых машин этой марки в автоматические такси по желанию владельца. Теперь компания планирует для служб такси выпустить отдельную модель, но попутно предстоит решить и проблему с автоматической зарядкой таких машин.

реклама

Ранее Tesla экспериментировала с созданием специальных манипуляторов, напоминающих змею, которые позволяли бы автоматически подключать бортовой разъём электромобилей к кабелю зарядной станции, но ресурсу Electrek в ходе вчерашнего мероприятия Tesla для инвесторов бросился в глаза другой факт — компания продемонстрировала на одном из слайдов некую площадку на полу гаража, которая напоминает часть системы беспроводной зарядки.

Источник изображения: Tesla, Electrek

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Современные электромобили Tesla функцию беспроводной зарядки не поддерживают, но представители компании на мероприятии для инвесторов сказали, что «продолжают концентрироваться на создании у клиентов невероятного опыта использования зарядки». Эффективность беспроводных зарядных устройств не так велика, но в режиме автоматического использования транспортных средств на электротяге это не столь критично, как сама возможность пополнять заряд автоматически при нахождении электромобиля на стоянке или в гараже.

#tesla #электромобили tesla #автомобильное зарядное устройство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla показала предсерийную версию пикапа Cybertruck
Tesla могла бы реализовать функцию обратной зарядки, но Илон Маск не считает её востребованной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
110
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
70
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
9
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
7
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
16
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
149
Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
19
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
182
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
13
Иранская крылатая ракета Asef способна уничтожить весь Израиль – Asia Times
2

Сейчас обсуждают

grom9000
13:30
Какие лучшие видюхи? Низкокачественный хлам с кучей инженерных косяков и с плохой элеентной базой, но за конский ценник. Посмотри видео и больше никогда не говори про качественные карты Нвидиа, потом...
Прибыль от продажи DRAM в четвертом квартале достигла минимума с 2008 года
Dzot32
13:28
В биосе можно выполнить полный сброс настроек без вытаскивания батарейки.
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Оксана Назарова
13:28
Есть конечно, особенно ВК,но только он не знает,что по нему делают☝️☝️☝️
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
swr5
13:27
Отличная карта, но надо брать Sapphire Nitro+
AMD Radeon RX 7900 XT продолжает дешеветь и за рубежом уже доступна за 799 долларов
Оксана Назарова
13:26
Супер ответ,браво, чемодан,вокзал и на х...
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
Эовейн Триада
13:26
Лютое фанатство. Как раз 12-13 поколение жуткий прогресс, однопоток усилили, да ещё и частоты выше.
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Оксана Назарова
13:25
Правильно
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
swr5
13:24
Секта Паноса Паная
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Эовейн Триада
13:24
13600К есть ещё, топ современные они уже уровня HEDT, которые и тогда стоили дофига.
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Оксана Назарова
13:24
Обязательно забанят,посмотрите)
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем