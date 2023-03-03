Сложности с доведением технологий автопилота до совершенства вынудили главу Tesla Илона Маска (Elon Musk) всё реже заикаться о превращении парка уже эксплуатируемых машин этой марки в автоматические такси по желанию владельца. Теперь компания планирует для служб такси выпустить отдельную модель, но попутно предстоит решить и проблему с автоматической зарядкой таких машин.
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Ранее Tesla экспериментировала с созданием специальных манипуляторов, напоминающих змею, которые позволяли бы автоматически подключать бортовой разъём электромобилей к кабелю зарядной станции, но ресурсу Electrek в ходе вчерашнего мероприятия Tesla для инвесторов бросился в глаза другой факт — компания продемонстрировала на одном из слайдов некую площадку на полу гаража, которая напоминает часть системы беспроводной зарядки.
Современные электромобили Tesla функцию беспроводной зарядки не поддерживают, но представители компании на мероприятии для инвесторов сказали, что «продолжают концентрироваться на создании у клиентов невероятного опыта использования зарядки». Эффективность беспроводных зарядных устройств не так велика, но в режиме автоматического использования транспортных средств на электротяге это не столь критично, как сама возможность пополнять заряд автоматически при нахождении электромобиля на стоянке или в гараже.