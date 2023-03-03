Она намекнула на это вчера в презентации.

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Сложности с доведением технологий автопилота до совершенства вынудили главу Tesla Илона Маска (Elon Musk) всё реже заикаться о превращении парка уже эксплуатируемых машин этой марки в автоматические такси по желанию владельца. Теперь компания планирует для служб такси выпустить отдельную модель, но попутно предстоит решить и проблему с автоматической зарядкой таких машин.

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Ранее Tesla экспериментировала с созданием специальных манипуляторов, напоминающих змею, которые позволяли бы автоматически подключать бортовой разъём электромобилей к кабелю зарядной станции, но ресурсу Electrek в ходе вчерашнего мероприятия Tesla для инвесторов бросился в глаза другой факт — компания продемонстрировала на одном из слайдов некую площадку на полу гаража, которая напоминает часть системы беспроводной зарядки.

Источник изображения: Tesla, Electrek

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Современные электромобили Tesla функцию беспроводной зарядки не поддерживают, но представители компании на мероприятии для инвесторов сказали, что «продолжают концентрироваться на создании у клиентов невероятного опыта использования зарядки». Эффективность беспроводных зарядных устройств не так велика, но в режиме автоматического использования транспортных средств на электротяге это не столь критично, как сама возможность пополнять заряд автоматически при нахождении электромобиля на стоянке или в гараже.