Держать руки на руле или смотреть на дорогу не потребуется.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Компания Ford Motor дала понять, что приютила 550 специалистов обанкротившегося прошлой осенью стартапа Argo AI, на ресурсы которого она до этого полагалась в разработке собственных систем активной помощи водителю. Выходцы из Argo AI будут работать в составе команды Latitude AI — специально созданной дочерней компании Ford.

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Источник изображения: Ford Motor

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Перед ними поставлена задача разработать такую систему автопилота для будущих моделей Ford, которая не будет требовать от человека прикасаться к рулю и смотреть на дорогу. По данным статистики, среднестатистический водитель в США ежегодно тратит по 100 часов в пробках, и если даже это время использовать более рационально, люди наверняка будут благодарны автопроизводителю. В распоряжении Latitude AI окажется и испытательная трасса в Южной Каролине, которая позволяет разрабатывать систему автопилота для передвижения по загородным шоссе.