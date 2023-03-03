Компания Ford Motor дала понять, что приютила 550 специалистов обанкротившегося прошлой осенью стартапа Argo AI, на ресурсы которого она до этого полагалась в разработке собственных систем активной помощи водителю. Выходцы из Argo AI будут работать в составе команды Latitude AI — специально созданной дочерней компании Ford.
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Перед ними поставлена задача разработать такую систему автопилота для будущих моделей Ford, которая не будет требовать от человека прикасаться к рулю и смотреть на дорогу. По данным статистики, среднестатистический водитель в США ежегодно тратит по 100 часов в пробках, и если даже это время использовать более рационально, люди наверняка будут благодарны автопроизводителю. В распоряжении Latitude AI окажется и испытательная трасса в Южной Каролине, которая позволяет разрабатывать систему автопилота для передвижения по загородным шоссе.