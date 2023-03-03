Здесь будут выпускаться либо смартфоны Apple, либо компоненты для электромобилей.
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По информации агентства Bloomberg, компания Foxconn намеревается в южном индийском штате Карнатака предприятие по производству iPhone для Apple, либо компонентов для электромобилей. Стоимость проекта оценивается в $700 млн, предприятие может наделить рабочими местами около 100 тысяч человек.
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Источник изображения: Foxconn
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Пока сложно сказать, будет ли индийская площадка Foxconn замещать собой какие-то предприятия в Китае, либо просто дополнит их. Прочие подрядчики Apple в лице Wistron и Pegatron тоже развивают производство на территории Индии, но для Foxconn традиционно приоритетным оставалось китайское направление. На переносе производства в Индию и Вьетнам, как поясняют некоторые источники, настаивает сама компания Apple.