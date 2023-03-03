Лондон, гудбай!

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как сообщает Bloomberg, принадлежащий японской корпорации SoftBank британский разработчик процессорных архитектур Arm не стал следовать призывам местных властей к двойному размещению акций в Лондоне и Нью-Йорке, отдав предпочтение исключительно последней фондовой площадке. По крайней мере, сейчас свои намерения Arm формулирует именно таким образом.

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Источник изображения: Bloomberg

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Штаб-квартира Arm всё равно останется в Великобритании, а вторичное размещение акций на местной бирже может состояться позднее. По словам генерального директора Arm Рене Хааса (Rene Haas), после длительных переговоров с властями страны SoftBank и Arm решили, что размещение акций компании только в США в текущем году лучшим образом соответствует интересам Arm и её акционеров. Фондовый рынок США, по мнению главы SoftBank, располагает более обширной базой инвесторов и позволяет увеличить капитализацию выходящих на рынок компаний. В качестве компенсации Arm готова открыть новое подразделение в британском Бристоле, что будет способствовать увеличению численности персонала компании, работающего на территории Англии.