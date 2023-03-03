Как сообщает Bloomberg, принадлежащий японской корпорации SoftBank британский разработчик процессорных архитектур Arm не стал следовать призывам местных властей к двойному размещению акций в Лондоне и Нью-Йорке, отдав предпочтение исключительно последней фондовой площадке. По крайней мере, сейчас свои намерения Arm формулирует именно таким образом.
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Штаб-квартира Arm всё равно останется в Великобритании, а вторичное размещение акций на местной бирже может состояться позднее. По словам генерального директора Arm Рене Хааса (Rene Haas), после длительных переговоров с властями страны SoftBank и Arm решили, что размещение акций компании только в США в текущем году лучшим образом соответствует интересам Arm и её акционеров. Фондовый рынок США, по мнению главы SoftBank, располагает более обширной базой инвесторов и позволяет увеличить капитализацию выходящих на рынок компаний. В качестве компенсации Arm готова открыть новое подразделение в британском Бристоле, что будет способствовать увеличению численности персонала компании, работающего на территории Англии.