Как отмечает один из профильных ресурсов, компания Tesla на своём мероприятии для инвесторов в Техасе продемонстрировала предсерийный образец электрического пикапа Cybertruck, сборку которого обещает наладить на местном предприятии до конца текущего года. Аннотация к выставленному электромобилю гласила, что он оснащается кузовными панелями из высокопрочной холоднокатаной нержавеющей стали, как и было обещано в далёком 2019 году на презентации модели.
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Из особенностей машины можно отметить уже мелькавшие на шпионских фото зеркала треугольной формы и огромную щётку стеклоочистителя, прижатую к левой передней стойке. У основания передних стоек предусмотрены треугольные стеклянные секции, призванные улучшать обзорность. Стёкла дверей при этом не имеют рамок, а потому вряд ли могут обладать противоударными свойствами, которые были анонсированы изначально.
Руль машины имеет форму, близкую к прямоугольной, но штурвал в салоне всё же не прижился, как на Tesla Model X и Model S после рестайлинга. Но даже в последнем случае компания уже начала предлагать классический круглый руль за доплату. Дверных ручек снаружи у предсерийного пикапа нет, но для электромобилей идея их спрятать ради улучшения аэродинамики уже стала настолько настойчивой, что такому решению не придётся удивляться даже в том случае, если оно сохранится и на серийной версии.
Крышка грузового отсека оснащена сервоприводом, задний борт откидывается по традиционной схеме. В кузове предусмотрены направляющие и проушины для крепления груза. Крыша пассажирского отсека имеет большое панорамное стекло. Сидения второго ряда можно поднимать вертикально, освобождая место на полу в салоне для перевозки груза. Пол на заднем ряду абсолютно гладкий.
Это первое появление свежей версии Tesla Cybertruck на публике. Производство серийных экземпляров должно стартовать в середине этого года на предприятии в Техасе, но говорить о существенных объёмах выпуска можно будет говорить только в следующем году.