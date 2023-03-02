Одними из первых возможность запитать дом от тяговой батареи электромобиля начали японские автопроизводители, клиенты которых на домашнем рынке столкнулись с последствиями стихийных бедствий, выразившимися в длительном отключении от энергоснабжения. В дальнейшем идея эволюционировала в использование электромобиля в качестве элемента «виртуальной электростанции», который способен сглаживать пики в потреблении электричества на уровне региональной сети. Например, заряжая тяговую батарею в ночное время по дешёвому тарифу, автовладелец простаивающей машины мог бы продавать электроэнергию обратно прочим потребителям уже по более высокой ставке.
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Как поясняет Electrek, руководству Tesla на мероприятии для инвесторов был задан вопрос о возможности появления функции «обратной зарядки» в электромобилях этой марки, и вице-президент Эндрю Баглино (Drew Baglino) пояснил, что технически компания могла бы реализовать её в течение последующих двух лет, после обновления некоторых силовых компонентов в бортовой системе питания.
Илон Маск (Elon Musk) тоже вмешался в разговор и дал понять, что не считает функцию слишком полезной, а стационарный накопитель Powerwall иметь дома гораздо удобнее. По крайней мере, если на электромобиле надо куда-то уехать, не нужно будет оставлять дом без энергоснабжения. Кроме того, не все автовладельцы готовы жертвовать зарядом тяговой батареи, когда часть его нужно потратить на электроснабжение дома.