В шести часах пути от штаб-квартиры компании.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

По мере приближения даты проведения компанией Tesla мероприятия для инвесторов новости о намерениях Tesla разместить новое предприятие по сборке электромобилей в Мексике появлялись чуть ли не каждый день, и теперь профильный ресурс предлагает говорить о принятом решении вполне официально. Готовность Tesla построить предприятие в штате Нуэво-Леон близ границы с Техасом на этой неделе подтвердили как руководство компании, так и высшие чиновники в мексиканском правительстве.

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Источник изображения: Electrek

Пока об этом предприятии известно не так много, особенно в части сроков завершения строительства, но в данном отношении Tesla рассчитывает повторить успех шанхайской площадки. Правда, превращать мексиканское предприятие в крупнейшее в регионе компания пока не собирается. На нём будут работать от 5000 до 6000 человек против привычных для таких предприятий 10 000.

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От штаб-квартиры Tesla до нового предприятия в Мексике не более шести или семи часов езды, компания уже договорилась о предоставлении выделенного таможенного коридора для ускорения доставки продукции. Здесь будут выпускать электромобили на новой платформе, но власти Мексики заодно пытаются привлечь компанию к строительству предприятия по выпуску тяговых аккумуляторов.