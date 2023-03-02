Как поясняет CNBC, на мероприятии Tesla для инвесторов место на сцене нашлось не только для генерального директора Илона Маска (Elon Musk), но и его ближайших соратников. Директор Tesla по глобальному производству Том Чжу (Tom Zhu, на фото ниже) заявил, что к настоящему моменту компания успела произвести более 4 млн электромобилей.
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При этом на выпуск первого миллиона у неё ушло 12 лет, второй был выпущен за 18 месяцев, третий — за 11, а четвёртый менее чем за семь. Компания всё ещё надеется к 2030 году наладить ежегодный выпуск 20 млн электромобилей. По мнению руководства, для этого ей понадобится не только предложить рынку более доступные электромобили, но и расширить ассортимент примерно до 10 моделей. Сейчас Tesla выпускает четыре легковые модели, готовится предложить электрический пикап Cybertruck и мелкими партиями поставляет грузовики Semi.
Про долгожданную новую платформу, которая позволит в два раза снизить себестоимость электромобилей по сравнению с Model 3 и Model Y, представители Tesla ничего так и не рассказали. Ранее сообщалось, что компания готовится выпустить автоматическое такси, а также более компактный и доступный электромобиль стоимостью менее $30 000.