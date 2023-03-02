Вкалывают роботы, а не человек.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Представителям ресурса SlashGear удалось выделить в трансляции Tesla с мероприятия для инвесторов ту часть, в которой речь шла о человекоподобных роботах. Илон Маск (Elon Musk) посетовал, что даже в самой компании данному направлению бизнеса пока не уделяется должного внимания, но он убеждён, что такие роботы смогут существенно повысить производительность труда в мировой экономике. Со временем численность человекоподобных роботов даже сможет превысить население Земли.

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Источник изображения: YouTube, Tesla

Напомним, что в конце сентября прошлого года Tesla демонстрировала прототип робота Optimus на агрегатах собственной разработки, и тогда он не мог самостоятельно передвигаться по сцене, его перевозили помощники. Теперь прогресс в способности этих роботов двигаться без поддержки и поднимать предметы продемонстрирован в коротком видеоролике. Два робота на этом видео собирают третьего. Один прикладывает руку к плечу собираемого экземпляра, а второй фиксирует её на месте при помощи электроинструмента.

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Tesla собирается со временем наладить выпуск таких роботов и снизить их стоимость примерно до $20 000. Программное обеспечение для их управления будет базироваться на той же нейросети, что помогает электромобилям Tesla заменить водителя. Функция самообучения позволит избавить разработчиков ПО от рутинной работы. Выпуск роботов Optimus компания надеется наладить на своём предприятии в Техасе уже в следующем году.