На китайском направлении экспортная выручка сократилась на 24%.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Опубликованная Bloomberg статистика за весь февраль подтверждает тенденции изменения внешнеторгового баланса Южной Кореи, которые были замечены ещё по итогам первых 20 дней месяца. Общая экспортная выручка за все рабочие дни февраля сократилась на 15,9% в годовом сравнении, такого падения показатель не демонстрировал с июня 2020 года, когда пандемия была в разгаре.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Основную часть корейской экспортной выручки формируют поставки полупроводников. Они в феврале сократились на 43% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом поставки автомобилей на экспорт увеличили выручку на 47%, тем самым немного улучшая ситуацию с внешнеторговым дефицитом Южной Кореи. По всей видимости, дефицит чипов в автопроме сказывается всё меньше и меньше, позволяя местным автопроизводителям нарастить экспортные поставки. На китайском направлении экспорт из Южной Кореи в феврале упал на 24% в годовом сравнении. Экспорт в Японию тоже сократился, но всего на 4,9%, и преимущественно за счёт поставок продуктов нефтехимической отрасли.