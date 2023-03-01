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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские производители чипов пытаются договориться с США о сохранении текущего уровня инвестиций в Китай
Без ущерба для своих американских проектов.
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Когда в октябре прошлого года американские власти усилили экспортные ограничения на поставку в Китай определённого ассортимента литографического оборудования, располагающим обширными производственными базами в Китае корейским компаниям SK hynix и Samsung Electronics удалось договориться об освобождении от этих санкций сроком на один год. Теперь агентство Bloomberg, сообщает, что южнокорейские компании рассчитывают договориться о предоставлении более долгосрочных преференций.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Производители памяти надеются, что смогут сохранить свои инвестиции в собственные китайские предприятия на близком к текущему уровне, поскольку заниматься релокацией предприятий им попросту невыгодно, а ограничения на поставку нового оборудования со временем привели бы к вырождению этих предприятий.

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Во-вторых, Samsung рассчитывает на получение субсидий США на строительство своего нового предприятия в Техасе, а власти этой страны ясно дали понять, что получатели государственных средств не смогут в течение десяти лет расширяться своё производство на территории Китая. В таком хитросплетении ограничений корейским компаниям остаётся только рассчитывать на благосклонность американских партнёров.

#полупроводники #сша #китай #санкции #южная корея
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Pavlos Antonis
15:08
Так что предлагаешь ему сдаться, отдать НАТО страну, пусть ставят ракеты, и долбят Россию как долбят Донбасс, тогда он будет хорошим?для тебя -не вором?! Откуда только такие берутся?
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
NONsens
15:08
Даже 60 ТБ - достаточно много. У меня после 5 лет в качестве основного было слегка за 30.
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
no_fate
15:07
Неприятность приключилась в Артемовске. Сегодня ночью начинается вывод ВСУ (точнее попытка бегства).
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
no_fate
15:03
Тебе дурачку не понять. Если переговоров не будет - Тухлаину уничтожат до тла. Других вариантов нет просто. Победить Россию невозможно. Но ты продолжай писать тут всякую смешную чепуху, нам на потеху.
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Вежливый-B_R_A_D_L-E_Y
15:01
в гугле тебя дaлбaеба забанили? https://www.moscowtimes.ru/2023/03/01/v-rossii-upala-skorost-mobilnogo-interneta-iz-za-defitsita-oborudovaniya-a35429
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"это фсб-ная субкультура" для того чтобы гопникоф поколотить?))) Да ты реально ебанутый!?))) Сотрудники фсб под перодетые в малолеток пиздят гоприков в переходах метро - апщественность негодуэ! Сро...
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