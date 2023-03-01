Без ущерба для своих американских проектов.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Когда в октябре прошлого года американские власти усилили экспортные ограничения на поставку в Китай определённого ассортимента литографического оборудования, располагающим обширными производственными базами в Китае корейским компаниям SK hynix и Samsung Electronics удалось договориться об освобождении от этих санкций сроком на один год. Теперь агентство Bloomberg, сообщает, что южнокорейские компании рассчитывают договориться о предоставлении более долгосрочных преференций.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Производители памяти надеются, что смогут сохранить свои инвестиции в собственные китайские предприятия на близком к текущему уровне, поскольку заниматься релокацией предприятий им попросту невыгодно, а ограничения на поставку нового оборудования со временем привели бы к вырождению этих предприятий.

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Во-вторых, Samsung рассчитывает на получение субсидий США на строительство своего нового предприятия в Техасе, а власти этой страны ясно дали понять, что получатели государственных средств не смогут в течение десяти лет расширяться своё производство на территории Китая. В таком хитросплетении ограничений корейским компаниям остаётся только рассчитывать на благосклонность американских партнёров.