Себестоимость снизится, а привлекательность повысится.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Завтра мы должны узнать, что нового готовит Tesla на ближайшие годы, но уже сегодня агентство Reuters сообщает, что к новшествам можно отнести запуск модернизированных электромобилей Model 3 и Model Y. Новая версия Model 3 встанет на конвейер предприятия в Шанхае уже в сентябре этого года, подготовка производственных линий уже началась, а поставщики компонентов получают от Tesla соответствующие задания.

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Источник изображения: Tesla

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Помимо изменений в интерьере и внешности, обновлённая Tesla Model 3 должна получить изменённую силовую установку, которая будет дешевле в производстве. К октябрю 2024 года компания должна начать массовое производство модернизированной Tesla Model Y, которая на сегодняшний момент является самой популярной моделью марки. Примечательно, что с января этого года китайские кроссоверы Tesla Model Y уже оснащаются модернизированной, более комфортной подвеской. Это говорит о том, что в условиях усиливающейся конкуренции Tesla готова чаще модернизировать конструкцию своих электромобилей.