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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei рассчитывает развивать облачный бизнес
Клиенты компании есть в 170 странах мира.
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По словам представителей Nikkei Asian Review, компания Huawei Technologies на выставке MWC 2023 в Испании арендовала больше всего площадей, пытаясь завоевать новых клиентов после трёхлетнего периода пандемии и ужесточения американских санкций. Как заявляют сотрудники китайского гиганта, компания будет привлекать новых клиентов в Европе, Латинской Америке, Африке и Азии —почти везде, кроме США.

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Источник изображения: Reuters

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В Европе Huawei надеется продолжить инвестировать в развитие облачной инфраструктуры, этот регион вместе с Ближним Востоком, Китаем, Азиатско-Тихоокеанским регионом и Латинской Америкой входит в число ключевых рынков для данного подразделения компании. Сети 5G китайский гигант намерен развивать и в промышленной сфере, например — в горнодобывающей отрасли и цифровизации городской среды. Африка и Латинская Америка станут ключевыми рынками для этой части бизнеса Huawei.

#huawei #санкции #5g #облачные сервисы
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