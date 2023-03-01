Но рассчитывает на улучшение ситуации со спросом во втором полугодии.

В календаре HP Inc. только что завершился первый квартал 2023 фискального года, компания сообщила о снижении совокупной выручки на 19% до $13,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В показателях фиксированного курса валют снижение ограничилось бы 14,7%, поскольку динамика курса доллара США продолжает работать против американского поставщика ПК и устройств печати.

реклама

Источник изображения: HP Inc.

От ещё более заметного ухудшения финансовых показателей компанию спасли поставки компьютерной техники в корпоративном сегменте. В частности, на направлении персональных систем из $9,2 млрд выручки около 70% пришлось именно на корпоративный рынок. В общей сложности поставки персональных систем в прошлом квартале сократились на 28% в натуральном выражении, при этом в корпоративном секторе они упали на 24%, а в потребительском — на 33%. Выручка по данным направлениям сократилась в годовом сравнении на 18 и 36% соответственно. В общей сложности, поставки персональных систем принесли HP Inc. в прошлом квартале на 24% меньше, чем годом ранее. Последовательно выручка упала на 20%.

Источник изображения: HP Inc.

Направление систем печати принесло HP Inc. в минувшем квартале $4,6 млрд выручки. Это на 5% меньше, чем годом ранее. При этом 61% выручки в сегменте определяют расходные материалы, на 24% она формируется за счёт продаж устройств корпоративным клиентам, и только на 15% — частным. Выручка от реализации расходных материалов за год упала на 7%, а вот количество реализованных в коммерческом секторе устройств даже выросло на 2%. Пропорционально увеличилась и профильная выручка, хотя в клиентском сегменте она сократилась на 3%.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По оценкам генерального директора компании Энрике Лореса (Enrique Lores), по итогам года объёмы поставок ПК сократятся на 19%, но во втором полугодии ситуация начнёт улучшаться. На избавление от излишков продукции на складах участникам рынка потребуются ещё один или два квартала, по его словам. В сегменте устройств печати выручка по итогам года сократится на 3-4%.