Отвергаются только 8% заявок на получение экспортных лицензий.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

По информации Reuters, среди парламентариев США растёт недовольство фактическим применением экспортных ограничений, которые были наложены на ряд китайских компаний ещё в 2019 году. В первом квартале прошлого года, как утверждает Майкл Маккол (Michael McCaul), возглавляющий комитет по международным отношениям нижней палаты конгресса, американские чиновники одобрили поставку китайским компаниям из «чёрного списка» товаров на общую сумму $23 млрд.

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Источник изображения: Micron Technology

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По словам конгрессмена, представляющего интересы Республиканской партии США, министерство торговли отметает только 8% заявок на предоставление экспортных лицензий компаниям, желающим сотрудничать с китайскими контрагентами из «чёрного списка». Все остальные получают возможность вести внешнеторговую деятельность. Представители Демократической партии США, однако, парируют эти обвинения заявлением о том, что по сухой статистике одобрения заявок на лицензирование товарообмена нельзя судить о характере сотрудничества американских компаний с китайскими.