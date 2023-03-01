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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США готовы вернуть до 75% своих субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов
В том случае, если прибыль компании превысит определённый порог.
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Как поясняет Reuters, в конце июня власти США начнут рассматривать заявки на получение субсидий от компаний, собирающихся построить на территории страны предприятия по выпуску чипов. Конкретно на эти цели в ближайшие пять лет будет выделено $39 млрд. К соискателям выдвигается ряд требований, и необходимость обеспечить детей сотрудников местами в детских садах является наименее сложным для выполнения.

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Источник изображения: Reuters

Как и планировалось, на получение субсидий свыше $150 млн не смогут претендовать компании, собирающиеся использовать государственные средства для выплаты дивидендов и выкупа акций на протяжении первых пяти лет. Соответствующие планы по возврату средств инвесторам им придётся согласовывать с американскими чиновниками. Во-вторых, получатели субсидий лишаются права на протяжении десяти лет расширять своё производство в недружественных к США странах, а также проводить совместные исследования и лицензировать собственные технологии компаниям из этих стран.

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Но больше всего компании, претендующие на получение субсидий, смущает требование властей США возвращать в государственный бюджет часть прибыли сверх определённого порога, который с каждым из соискателей будет оговариваться индивидуально. При этом общий размер возврата не сможет превысить 75% от самой субсидии. Дополнительным требованием, как уже отмечалось накануне, станет организация условий для сотрудников с детьми, позволяющих им не тратиться на детские сады. Строительство предприятий на территории США с привлечением бюджетных средств, как сообщается, должно будет вестись исключительно с использованием металлов и строительных материалов местного производства.

#полупроводники #сша #субсидии #полупроводниковое производство
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