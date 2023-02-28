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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выкупом активов Toshiba готовы заниматься преимущественно японские инвесторы
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Как сообщает Bloomberg, процесс подготовки к выкупу активов Toshiba постепенно оставляет на обочине потенциальных зарубежных инвесторов, поскольку те начинают сомневаться в справедливости оценки этих активов, а также уставать от сложностей в оформлении сделки и политической составляющей. Японский консорциум JIP, который остаётся главным претендентом на участие в приватизации Toshiba, одновременно пытается избежать повышенного внимания к сделке китайских антимонопольщиков в случае привлечения иностранных инвесторов.

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Источник изображения: Toshiba

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По сути, теперь реальными кандидатами на выкуп активов Toshiba становятся японские фонды и банки, и если иностранные инвесторы и попробуют поспособствовать заключению сделки, то исключительно через предоставление заёмного капитала другим участникам. Напомним, что активы японской корпорации, часть которых имеет стратегически важное значение для японской экономики, оцениваются в $14,7 млрд, примерно на две трети сделка должна финансироваться из заёмных средств, предоставляемых банками. Часть средств готов предоставить консорциум из примерно 20 инвесторов.

#финансы #toshiba #япония #инвестиции
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