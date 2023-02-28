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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Предприятие Rapidus будет построено на японском острове Хоккайдо
На самом севере страны.
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Японское издание Nikkei Asian Review решило предвосхитить официальное заявление Rapidus по поводу выбора места для строительства своего предприятия, на котором к 2027 году должен быть налажен выпуск 2-нм чипов для нужд местных заказчиков. Как и ожидалось, по словам источника, предприятие Rapidus будет возведено в префектуре Хоккайдо на самом северном острове японского архипелага.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

По самым скромным подсчётам, строительство потребует $36,7 млрд инвестиций, причём на первых порах Rapidus придётся рассчитывать преимущественно на государственные средства, хотя позже к финансированию проекта начнут охотнее подключаться крупные японские корпорации, являющиеся акционерами данного совместного предприятия.

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На острове Хоккайдо нет крупных предприятий полупроводникового сектора, поэтому Rapidus предстоит сформировать необходимую инфраструктуру, привлекая поставщиков и подрядчиков. Зато транспортная доступность города Титосэ, где расположится новое предприятие, довольно удобна — рядом есть аэропорт и крупный морской порт. Примечательно, что TSMC и Sony своё совместное предприятие решили построить на южном острове Кюсю, но это наверняка объясняется как близостью к Тайваню, так и наличием в его окрестностях предприятия Sony, которая является одним из двух крупных акционеров СП.

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus
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